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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

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А-Банк 3.5 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:28

  Ой+ написав:
  greenozon написав:якщо мова за вже пройдену акцію де був Jacobs гранульований - ціна була менша на 100+- грн від конкурентів (сільпо, розетка, ашан і ін)

Акція вже на інші товари. І, наприклад, апельсини по 29,99 (чи є в наявності?). А по каві Jacobs ціни гуляють дійсно чуть не у 2 рази туди сюди і не тільки в АТБ, зараз сільпо https://shop.silpo.ua/product/kava-rozc ... 0-g-909338


дуже хороша ціна
от стало цікаво - а за чий рахунок цей бенкет незвіданної щедрості?
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:38

  greenozon написав:
дуже хороша ціна
от стало цікаво - а за чий рахунок цей бенкет незвіданної щедрості?

А в чому ви бачите щедрість? Чи ви думаєте вам хтось собі у збиток щось продав. Ну подвинулись у ціні на 20-50% що популяризувати картки. Ви ж не знаєте яка там була торгова націнка на товарі. Певен що АТБ точно не в мінусі. А банки якщо щось і "кашляли" в бюджет акції то за окремим кошторисом і в надії що народ не тільки акційний товар братиме, а й ще щось з полиць потягне - от воно загалом по ІЧ і відібється.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:39

Re: А-Банк

  greenozon написав:от стало цікаво - а за чий рахунок цей бенкет незвіданної щедрості?

Напевно, за рахунок неуважного покупця. От я сьогодні якраз недавно був в АТБ. Висить цінник на шоколад міленіум 110 г 24 грн, ще дуже дрібним шрифтом дописані дати та умови. Але акція вже скінчилась :mrgreen: . Наступна тільки 3 дні буде, а цінники провисять і принесуть прибуток.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:40

  greenozon написав:
  Ой+ написав:Акція вже на інші товари. І, наприклад, апельсини по 29,99 (чи є в наявності?).
дуже хороша ціна
от стало цікаво - а за чий рахунок цей бенкет незвіданної щедрості?
про апельсини? - :) за рахунок в'ялих підпорчених та трохи мерзлих апельсинів
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