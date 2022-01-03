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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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А-Банк 3.6 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:05

Re: А-Банк

Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий, чи я помиляюсь?
sergia
 
Повідомлень: 534
З нами з: 14.12.20
Подякував: 114 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:08

Re: А-Банк

sergia написав:Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий?
Так
Zochan
 
Повідомлень: 711
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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  #<1 ... 93949596
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