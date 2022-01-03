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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:05
Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий, чи я помиляюсь?
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sergia
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:08
sergia написав:Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий?
Так
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