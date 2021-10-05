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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:05
Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий, чи я помиляюсь?
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sergia
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:08
sergia написав:Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий?
Так
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Zochan
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Додано: Пон 27 бер, 2023 12:04
доволі цікавий пуш від банку
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зараз Ви маєте картку "Зелена" *** в USD, однак за внутрішнім рішенням банку ми закриваємо картки такого типу. Картку буде закрито автоматично через 30 днів.
Однак ми пропонуємо Вам безкоштовно відкрити картку Жовта в валюті USD чи EUR щод далі нею користуватись....
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greenozon
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Додано: Пон 27 бер, 2023 12:40
greenozon написав:
доволі цікавий пуш від банку
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зараз Ви маєте картку "Зелена" *** в USD, однак за внутрішнім рішенням банку ми закриваємо картки такого типу. Картку буде закрито автоматично через 30 днів.
Однак ми пропонуємо Вам безкоштовно відкрити картку Жовта в валюті USD чи EUR щод далі нею користуватись....
Прийшов такий же пуш по універсальній голд в доларах
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