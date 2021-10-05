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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:05
Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий, чи я помиляюсь?
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sergia
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:08
sergia написав:Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий?
Так
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Додано: Пон 27 бер, 2023 12:04
доволі цікавий пуш від банку
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зараз Ви маєте картку "Зелена" *** в USD, однак за внутрішнім рішенням банку ми закриваємо картки такого типу. Картку буде закрито автоматично через 30 днів.
Однак ми пропонуємо Вам безкоштовно відкрити картку Жовта в валюті USD чи EUR щод далі нею користуватись....
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greenozon
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Додано: Пон 27 бер, 2023 12:40
greenozon написав:
доволі цікавий пуш від банку
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зараз Ви маєте картку "Зелена" *** в USD, однак за внутрішнім рішенням банку ми закриваємо картки такого типу. Картку буде закрито автоматично через 30 днів.
Однак ми пропонуємо Вам безкоштовно відкрити картку Жовта в валюті USD чи EUR щод далі нею користуватись....
Прийшов такий же пуш по універсальній голд в доларах
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Додано: Пон 27 бер, 2023 16:37
sergia написав:
Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий, чи я помиляюсь?
в отделении говорили: без разницы пластик или виртуалка. Снимать типа по номеру карты.
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 бер, 2023 16:43
novichok написав: flysoulfly написав: novichok написав:
А ліміти на платежі (вихід) тут по карті чи ИПН?
іпн
І це загальний ліміт на р2р та СЕП (кошти непільгові) ?
лимиты отдельные:для непільгових
100К на р2р
плюс
20К на СЕП
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 бер, 2023 18:46
greenozon написав:
доволі цікавий пуш від банку
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зараз Ви маєте картку "Зелена" *** в USD, однак за внутрішнім рішенням банку ми закриваємо картки такого типу. Картку буде закрито автоматично через 30 днів.
Однак ми пропонуємо Вам безкоштовно відкрити картку Жовта в валюті USD чи EUR щод далі нею користуватись....
Ну таак, Жовта у них для загального користування: і для депо і для поповнень/переказів -- на відміну від КдВ/Уні Привата.
А Зелена лишилася кредитною в грн.
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Amethyst
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:28
Amethyst написав: greenozon написав:
доволі цікавий пуш від банку
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зараз Ви маєте картку "Зелена" *** в USD, однак за внутрішнім рішенням банку ми закриваємо картки такого типу. Картку буде закрито автоматично через 30 днів.
Однак ми пропонуємо Вам безкоштовно відкрити картку Жовта в валюті USD чи EUR щод далі нею користуватись....
Ну таак, Жовта у них для загального користування: і для депо і для поповнень/переказів -- на відміну від КдВ/Уні Привата.
А Зелена лишилася кредитною в грн.
Не зовсім для загального, так як існує поняття цільові не цільові, що стосується зняття готівки. А так нещодавно закінчився конв. депозит,гроші впали на жовту дол. карту. у відділенні світла не було, інтернет не працює, додаток не відкривається. Але працював генератор. Підійшов до менеджера, та в своєму компі подивилась. Сказала підходьте в касу там вже все готове до видачі. На касі тільки прізвище назвав, ну і паспорт показав.
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pavyak
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