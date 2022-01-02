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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 06:26
Кроме "Зеленой" (а точнее, "АТБ"), уже давно не пользуюсь картами А-банка. В связи с этим, а точнее, с массовым предложением закрывать валютные Уни, открыть Желтые, вопрос: кто-то получал международные переводы в А-банке? Заходят на Желтую без комиссии за зачисление? Выплачиваются спокойно, без напряга?
Спасибо.
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Искатель
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Додано: Вів 28 бер, 2023 08:02
Искатель написав:
Кроме "Зеленой" (а точнее, "АТБ"), уже давно не пользуюсь картами А-банка. В связи с этим, а точнее, с массовым предложением закрывать валютные Уни, открыть Желтые, вопрос: кто-то получал международные переводы в А-банке? Заходят на Желтую без комиссии за зачисление? Выплачиваются спокойно, без напряга?
Спасибо.
Отримував (допомога від UN через WU). Заходить без комісу (а чому б там мав би бути коміс на жовту усе заходить без комісу - зняття не цільових з комісом). Готівкою не отримував - по р2р переказав далі. Втім знаю що люди допомогу згасали й готівкою - це вважалось цільовими коштами - виплачували без комісу
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Alien
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