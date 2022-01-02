RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 06:26

Кроме "Зеленой" (а точнее, "АТБ"), уже давно не пользуюсь картами А-банка. В связи с этим, а точнее, с массовым предложением закрывать валютные Уни, открыть Желтые, вопрос: кто-то получал международные переводы в А-банке? Заходят на Желтую без комиссии за зачисление? Выплачиваются спокойно, без напряга?
Спасибо.
Искатель
 
Повідомлень: 5866
З нами з: 22.02.16
Подякував: 926 раз.
Подякували: 4729 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:02

  Искатель написав:Кроме "Зеленой" (а точнее, "АТБ"), уже давно не пользуюсь картами А-банка. В связи с этим, а точнее, с массовым предложением закрывать валютные Уни, открыть Желтые, вопрос: кто-то получал международные переводы в А-банке? Заходят на Желтую без комиссии за зачисление? Выплачиваются спокойно, без напряга?
Спасибо.

Отримував (допомога від UN через WU). Заходить без комісу (а чому б там мав би бути коміс на жовту усе заходить без комісу - зняття не цільових з комісом). Готівкою не отримував - по р2р переказав далі. Втім знаю що люди допомогу згасали й готівкою - це вважалось цільовими коштами - виплачували без комісу
Alien
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 94959697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 47, 48, 49
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
480 325443
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 бер, 2023 06:55
Искатель
Юнекс Банк 1 ... 20, 21, 22
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
211 122269
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 19:42
cohan
Банк 3/4
sens » П'ят 08 січ, 2021 15:22
9 2618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 17:23
ihorsic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3804)
28.03.2023 10:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.