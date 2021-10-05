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А-Банк
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Додано: Вів 28 бер, 2023 06:26
Кроме "Зеленой" (а точнее, "АТБ"), уже давно не пользуюсь картами А-банка. В связи с этим, а точнее, с массовым предложением закрывать валютные Уни, открыть Желтые, вопрос: кто-то получал международные переводы в А-банке? Заходят на Желтую без комиссии за зачисление? Выплачиваются спокойно, без напряга?
Спасибо.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 08:02
Искатель написав:
Кроме "Зеленой" (а точнее, "АТБ"), уже давно не пользуюсь картами А-банка. В связи с этим, а точнее, с массовым предложением закрывать валютные Уни, открыть Желтые, вопрос: кто-то получал международные переводы в А-банке? Заходят на Желтую без комиссии за зачисление? Выплачиваются спокойно, без напряга?
Спасибо.
Отримував (допомога від UN через WU). Заходить без комісу (а чому б там мав би бути коміс на жовту усе заходить без комісу - зняття не цільових з комісом). Готівкою не отримував - по р2р переказав далі. Втім знаю що люди допомогу згасали й готівкою - це вважалось цільовими коштами - виплачували без комісу
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Alien
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:16
Кудись пропала карта АТБ віртуальна. Це тільки у мене чи в когось також? Фізична Зелена і дві віртуальні жовті $ і € на місці.
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Striker
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:33
Striker написав:Кудись пропала карта АТБ віртуальна.
Вони каскадом, щоб вибрати АТБ або Вигоду -> Натисніть на Зелену.
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Zochan
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:53
Zochan написав:
Вони каскадом, щоб вибрати АТБ або Вигоду -> Натисніть на Зелену.
Я не побачив відразу) Дякую. Зробили цікаво, але це треба було ще додуматися де воно, або мати нормальний зір.
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Striker
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Додано: Вів 28 бер, 2023 12:03
Striker написав: Zochan написав:
Вони каскадом, щоб вибрати АТБ або Вигоду -> Натисніть на Зелену.
Я не побачив відразу) Дякую. Зробили цікаво, але це треба було ще додуматися де воно, або мати нормальний зір.
Ви мабуть пропустили - вони в розсилці пушем нещодавно присилали, що в черговому оновленні об'єднали Зелену, АТБ та Вигоду в один слот.
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Alien
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Додано: Сер 29 бер, 2023 06:46
Zochan написав:
Striker написав:Кудись пропала карта АТБ віртуальна.
Вони каскадом, щоб вибрати АТБ або Вигоду -> Натисніть на Зелену.
Так, але для чого вибирати? Там же загальна виписка, тобто показує всі операції, у тому числі і по АТБ картці.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:26
Искатель написав: Zochan написав:
Striker написав:Кудись пропала карта АТБ віртуальна.
Вони каскадом, щоб вибрати АТБ або Вигоду -> Натисніть на Зелену.
Так, але для чого вибирати? Там же загальна виписка, тобто показує всі операції, у тому числі і по АТБ картці.
Ну як варіант - людині потрібно було подивитись реквізити картки. Як це зробити не відкриваючи її налаштування? На потенційне питання а навіщо дивитись реквізити - в інтернеті ж нею платити сенсу нема - достатньо і зеленої - теж відповім: наприклад щоб додати картку в епплпей або в гуглваллет дружині чи комусь з близьких.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:29
Alien написав:
Ну як варіант - людині потрібно було подивитись реквізити картки. Як це зробити не відкриваючи її налаштування? На потенційне питання а навіщо дивитись реквізити - в інтернеті ж нею платити сенсу нема - достатньо і зеленої - теж відповім: наприклад щоб додати картку в епплпей або в гуглваллет дружині чи комусь з близьких.
Приємно, що у нас біоритми співпадають, і я можу з Вами поспілкуватися тут. Але вже бачу, що треба знайомитися тісніше, бо... багато спільних тем вимальовується...
От до речі, питання. Бо не маю такого досвіду.
Як відбувається додавання у Гугл пей чужої картки (дружини, дочки etc) При цьому треба там, де ім'я-прізвище, писати власні чи свої дані?
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:48
Искатель написав:
Як відбувається додавання у Гугл пей чужої картки (дружини, дочки etc) При цьому треба там, де ім'я-прізвище, писати власні чи свої дані?
З практики - завжди у гуглвалеті пишу дані того чий телефон для валлету використовується. І номер і прізвище з ім'ям. Тобто якщо телефон мій - дані тільки мої хоча картки різні, якщо дружини - то тільки її. Вони до речі самі підтягуються зазвичай валетом. Я їх не коригую. Я так розумію, що ці дані ніяк не контролюються і банку емітенту картки для контролю.ніяк не передаються
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