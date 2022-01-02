|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:04
Alien написав: Искатель написав:
Як відбувається додавання у Гугл пей чужої картки (дружини, дочки etc) При цьому треба там, де ім'я-прізвище, писати власні чи свої дані?
З практики - завжди у гуглвалеті пишу дані того чий телефон для валлету використовується. І номер і прізвище з ім'ям. Тобто якщо телефон мій - дані тільки мої хоча картки різні, якщо дружини - то тільки її. Вони до речі самі підтягуються зазвичай валетом. Я їх не коригую. Я так розумію, що ці дані ніяк не контролюються і банку емітенту картки для контролю.ніяк не передаються
Гугл-Валлет (Г-Пей) прив'язується до Гугл-Екаунту, тобто и особисті дані теж підтягуються з Гугл-Екаунту. Якщо вказувати кожний раз руцямі інші дані, то вони "збираються" в Гугл-Ек і потім іх можна обирати з контексного меню. Я одного разу таки почистив ці дані і залишив по одному )
Крім цього, ВСІ смарти (сім'ї) можуть бути підв'язані на ОДИН Гугл-Ек(технічний). Так буває зручно разом редагувати той же гаманець
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3884
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 29 бер, 2023 15:21
в аппке шаблоны для р2р-тянучки никак не возможно сохранить?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1869
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 бер, 2023 17:17
Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 650
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 бер, 2023 17:39
lara_08 написав:
Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.
Есть такое, туго у них с этим.
Висят копейки еще с ноября.
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|952
|762586
|
|
|487
|325956
|
|
|210
|142195
|
|