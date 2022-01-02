Искатель написав: Як відбувається додавання у Гугл пей чужої картки (дружини, дочки etc) При цьому треба там, де ім'я-прізвище, писати власні чи свої дані?
З практики - завжди у гуглвалеті пишу дані того чий телефон для валлету використовується. І номер і прізвище з ім'ям. Тобто якщо телефон мій - дані тільки мої хоча картки різні, якщо дружини - то тільки її. Вони до речі самі підтягуються зазвичай валетом. Я їх не коригую. Я так розумію, що ці дані ніяк не контролюються і банку емітенту картки для контролю.ніяк не передаються
Гугл-Валлет (Г-Пей) прив'язується до Гугл-Екаунту, тобто и особисті дані теж підтягуються з Гугл-Екаунту. Якщо вказувати кожний раз руцямі інші дані, то вони "збираються" в Гугл-Ек і потім іх можна обирати з контексного меню. Я одного разу таки почистив ці дані і залишив по одному ) Крім цього, ВСІ смарти (сім'ї) можуть бути підв'язані на ОДИН Гугл-Ек(технічний). Так буває зручно разом редагувати той же гаманець
Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.
lara_08 написав:Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.
Есть такое, туго у них с этим. Висят копейки еще с ноября.
lara_08 написав:Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.