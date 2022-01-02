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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:04

  Alien написав:
  Искатель написав:
Як відбувається додавання у Гугл пей чужої картки (дружини, дочки etc) При цьому треба там, де ім'я-прізвище, писати власні чи свої дані?

З практики - завжди у гуглвалеті пишу дані того чий телефон для валлету використовується. І номер і прізвище з ім'ям. Тобто якщо телефон мій - дані тільки мої хоча картки різні, якщо дружини - то тільки її. Вони до речі самі підтягуються зазвичай валетом. Я їх не коригую. Я так розумію, що ці дані ніяк не контролюються і банку емітенту картки для контролю.ніяк не передаються

Гугл-Валлет (Г-Пей) прив'язується до Гугл-Екаунту, тобто и особисті дані теж підтягуються з Гугл-Екаунту. Якщо вказувати кожний раз руцямі інші дані, то вони "збираються" в Гугл-Ек і потім іх можна обирати з контексного меню. Я одного разу таки почистив ці дані і залишив по одному )
Крім цього, ВСІ смарти (сім'ї) можуть бути підв'язані на ОДИН Гугл-Ек(технічний). Так буває зручно разом редагувати той же гаманець :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:21

в аппке шаблоны для р2р-тянучки никак не возможно сохранить?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:17

Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:39

  lara_08 написав:Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.
Есть такое, туго у них с этим.
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FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:13

  lara_08 написав:Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.

Ну одною "бамажкою" може 3 центів і немає але ж по одному вони існують і карбуються і в цьому році теж... https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
Так що маячню касир каже
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:48

  Alien написав:
  lara_08 написав:Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.

Ну одною "бамажкою" може 3 центів і немає але ж по одному вони існують і карбуються і в цьому році теж... https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
Так що маячню касир каже

Звісно маячню. Просто мені ці три центи погоди не роблять,а по іншим питанням це відділення мене цілком влаштовує. Завжди віддавали долари по конвертам новими купюрами і віддали зразу як звернулися єдиний мій монін конверт без замовлення, тоді коли в Універсалі разом з моніною підтримкою казали що не знають коли зможуть віддати бо багато охочих.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:58

lara_08 ну в принципi 3 центи можна в а24 конвертувати в 1 гривню з копійками. Наразі втрати на курсі обміну по курсу НБУ не суттєві та й сума валюти невелика. Щоб не маячили перед очима я зазвичай таке всередині банку міняю (звичайно якщо банк надає таку можливість)
Alien
 
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