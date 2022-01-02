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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:19

  malser написав:Підкажить як правильно зняти конверт депо. Депо закінчився 28.03. В додатку пише отримання з 29.03 по 2.04. 1.Знімати депо на жовту віртуалку? 2.Далі відразу до каси, чи до менеджера ще йти? 3.Якщо я до 2.04 не отримаю депо, чи можу забрати в інший час(пізніше)?

Знімайте на жовту віртуалку, бо ви не відмінили автоматичну пролонгацію. Якщо б відмінили, то кошти б на жовту вже зарахувалися би. Замовляйте готівку. В день замовлення до касира.
lara_08
 
Повідомлень: 652
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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  #<1 ... 96979899
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