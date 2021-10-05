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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

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А-Банк 3.6 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:19

  malser написав:Підкажить як правильно зняти конверт депо. Депо закінчився 28.03. В додатку пише отримання з 29.03 по 2.04. 1.Знімати депо на жовту віртуалку? 2.Далі відразу до каси, чи до менеджера ще йти? 3.Якщо я до 2.04 не отримаю депо, чи можу забрати в інший час(пізніше)?

Знімайте на жовту віртуалку, бо ви не відмінили автоматичну пролонгацію. Якщо б відмінили, то кошти б на жовту вже зарахувалися би. Замовляйте готівку. В день замовлення до касира.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:09

Re: А-Банк

Чи планує банк запропонуватм 3 місячні депо у гривні з привабливими ставками? Відсотків хоча б 20...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:21

  Investor_K написав:Чи планує банк запропонуватм 3 місячні депо у гривні з привабливими ставками? Відсотків хоча б 20...

Скорее Шаромыга и Алик шоТо подобное предложат
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:24

  Investor_K написав:Чи планує банк запропонуватм 3 місячні депо у гривні з привабливими ставками? Відсотків хоча б 20...

А зараз так багато банків пропонують таку ставку навіть на річні депо...
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:25

  Investor_K написав:Чи планує банк запропонуватм 3 місячні депо у гривні з привабливими ставками? Відсотків хоча б 20...
Во 2 половине апреля будет виднее
FinTech
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