malser написав:Підкажить як правильно зняти конверт депо. Депо закінчився 28.03. В додатку пише отримання з 29.03 по 2.04. 1.Знімати депо на жовту віртуалку? 2.Далі відразу до каси, чи до менеджера ще йти? 3.Якщо я до 2.04 не отримаю депо, чи можу забрати в інший час(пізніше)?
Знімайте на жовту віртуалку, бо ви не відмінили автоматичну пролонгацію. Якщо б відмінили, то кошти б на жовту вже зарахувалися би. Замовляйте готівку. В день замовлення до касира.
Искатель написав:От до речі, питання. Бо не маю такого досвіду.
Як відбувається додавання у Гугл пей чужої картки (дружини, дочки etc) При цьому треба там, де ім'я-прізвище, писати власні чи свої дані?
У нас з дружиною на телефонах 2 гугл акаунта одночасно - її і мій. На свій я додаю свої картки, в акаунт дружини - виключно її. Якщо мені треба заплатити Пудрою, то в гаманці переключаюсь на гугл акаунт дружини, якщо своїм ПУМБом, то на свій. Тільки при додаванні нової картки треба це робити по 1 разу на кожному пристрої. Правда, чомусь саме карта АТБ А-Банку не додається на інший пристрій в мій же акаунт, точніше, додається, але потім просить ще раз ввести cvv в налаштуваннях способу оплати і видає помилку при вводі.
Як зараз в А-Банці з лімітами новим клієнтам? Читав наче як до 5к дають. Хочу відправити дружину у відділення, яке через дорогу від мого будинку.
Striker написав:У нас з дружиною на телефонах 2 гугл акаунта одночасно - її і мій. На свій я додаю свої картки, в акаунт дружини - виключно її. Якщо мені треба заплатити Пудрою, то в гаманці переключаюсь на гугл акаунт дружини, якщо своїм ПУМБом, то на свій.
Я в один и тот же аккаунт добавляю карты разных пользователей. При добавлении указываю данные владельца карты.
Striker написав:Правда, чомусь саме карта АТБ А-Банку не додається на інший пристрій в мій же акаунт, точніше, додається, але потім просить ще раз ввести cvv в налаштуваннях способу оплати і видає помилку при вводі.
ingtrans написав:Я в один и тот же аккаунт добавляю карты разных пользователей. При добавлении указываю данные владельца карты.
Мені так незручно, бо тоді буде купа одних і тих же карток в одному гаманці: 2 Хамелеона, 2 ПУМБА, 2 Моно і т.д. А так мені зручніше переключити акаунт за 3 секунди і не плутатися. Тим паче, тільки в моєму акаунті тих карток штук 15, у дружини штук 10.