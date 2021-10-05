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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

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А-Банк 3.6 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:19

  malser написав:Підкажить як правильно зняти конверт депо. Депо закінчився 28.03. В додатку пише отримання з 29.03 по 2.04. 1.Знімати депо на жовту віртуалку? 2.Далі відразу до каси, чи до менеджера ще йти? 3.Якщо я до 2.04 не отримаю депо, чи можу забрати в інший час(пізніше)?

Знімайте на жовту віртуалку, бо ви не відмінили автоматичну пролонгацію. Якщо б відмінили, то кошти б на жовту вже зарахувалися би. Замовляйте готівку. В день замовлення до касира.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:09

Re: А-Банк

Чи планує банк запропонуватм 3 місячні депо у гривні з привабливими ставками? Відсотків хоча б 20...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:21

  Investor_K написав:Чи планує банк запропонуватм 3 місячні депо у гривні з привабливими ставками? Відсотків хоча б 20...

Скорее Шаромыга и Алик шоТо подобное предложат
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:24

  Investor_K написав:Чи планує банк запропонуватм 3 місячні депо у гривні з привабливими ставками? Відсотків хоча б 20...

А зараз так багато банків пропонують таку ставку навіть на річні депо...
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:25

  Investor_K написав:Чи планує банк запропонуватм 3 місячні депо у гривні з привабливими ставками? Відсотків хоча б 20...
Во 2 половине апреля будет виднее
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:54

  Искатель написав:От до речі, питання. Бо не маю такого досвіду.

Як відбувається додавання у Гугл пей чужої картки (дружини, дочки etc) При цьому треба там, де ім'я-прізвище, писати власні чи свої дані?

У нас з дружиною на телефонах 2 гугл акаунта одночасно - її і мій. На свій я додаю свої картки, в акаунт дружини - виключно її. Якщо мені треба заплатити Пудрою, то в гаманці переключаюсь на гугл акаунт дружини, якщо своїм ПУМБом, то на свій. Тільки при додаванні нової картки треба це робити по 1 разу на кожному пристрої. Правда, чомусь саме карта АТБ А-Банку не додається на інший пристрій в мій же акаунт, точніше, додається, але потім просить ще раз ввести cvv в налаштуваннях способу оплати і видає помилку при вводі.

Як зараз в А-Банці з лімітами новим клієнтам? Читав наче як до 5к дають. Хочу відправити дружину у відділення, яке через дорогу від мого будинку.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:57

Re: А-Банк

  Striker написав:Як зараз в А-Банці з лімітами новим клієнтам? Читав наче як до 5к дають.


Мені у січні одразу відкрили ліміт тисяч на 20 чи 30. Але я його закрив. У борг не беру.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:03

Re: А-Банк

  Striker написав:У нас з дружиною на телефонах 2 гугл акаунта одночасно - її і мій. На свій я додаю свої картки, в акаунт дружини - виключно її. Якщо мені треба заплатити Пудрою, то в гаманці переключаюсь на гугл акаунт дружини, якщо своїм ПУМБом, то на свій.

Я в один и тот же аккаунт добавляю карты разных пользователей. При добавлении указываю данные владельца карты.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:06

Re: А-Банк

  Striker написав:Правда, чомусь саме карта АТБ А-Банку не додається на інший пристрій в мій же акаунт, точніше, додається, але потім просить ще раз ввести cvv в налаштуваннях способу оплати і видає помилку при вводі.

Я починаю вносити картки в ГПей з Гугла
https://pay.google.com/gp/w/u/0/home/paymentmethods
там є чудовий розділ з адресами, і я їх регулярно вичищаю, залишаючи ОДНУ для кожного екка
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:11

  ingtrans написав:Я в один и тот же аккаунт добавляю карты разных пользователей. При добавлении указываю данные владельца карты.

Мені так незручно, бо тоді буде купа одних і тих же карток в одному гаманці: 2 Хамелеона, 2 ПУМБА, 2 Моно і т.д. А так мені зручніше переключити акаунт за 3 секунди і не плутатися. Тим паче, тільки в моєму акаунті тих карток штук 15, у дружини штук 10.
  Amethyst написав:Я починаю вносити картки в ГПей з Гугла
https://pay.google.com/gp/w/u/0/home/paymentmethods
там є чудовий розділ з адресами, і я їх регулярно вичищаю, залишаючи ОДНУ для кожного екка

Дякую, спробую.
Striker
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