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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:08
Striker написав:
Мені так незручно, бо тоді буде купа одних і тих же карток в одному гаманці: 2 Хамелеона, 2 ПУМБА, 2 Моно і т.д. А так мені зручніше переключити акаунт за 3 секунди і не плутатися.
После апдейта Google Pay стало менее удобно пользоваться кошельком с большим количеством карт из-за другого способа представления карт, а до того было вообще отлично.
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