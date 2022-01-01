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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:08

Re: А-Банк

  Striker написав:Мені так незручно, бо тоді буде купа одних і тих же карток в одному гаманці: 2 Хамелеона, 2 ПУМБА, 2 Моно і т.д. А так мені зручніше переключити акаунт за 3 секунди і не плутатися.

После апдейта Google Pay стало менее удобно пользоваться кошельком с большим количеством карт из-за другого способа представления карт, а до того было вообще отлично.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:26

Re: А-Банк

После того как выписка не работала, еще и само приложение положили, красавчики(((
Shummi
 
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