После апдейта Google Pay стало менее удобно пользоваться кошельком с большим количеством карт из-за другого способа представления карт, а до того было вообще отлично.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:08
Re: А-Банк
После апдейта Google Pay стало менее удобно пользоваться кошельком с большим количеством карт из-за другого способа представления карт, а до того было вообще отлично.
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:26
Re: А-Банк
После того как выписка не работала, еще и само приложение положили, красавчики(((
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Solar_simfi і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|