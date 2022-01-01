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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:08
Striker написав:
Мені так незручно, бо тоді буде купа одних і тих же карток в одному гаманці: 2 Хамелеона, 2 ПУМБА, 2 Моно і т.д. А так мені зручніше переключити акаунт за 3 секунди і не плутатися.
После апдейта Google Pay стало менее удобно пользоваться кошельком с большим количеством карт из-за другого способа представления карт, а до того было вообще отлично.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:26
После того как выписка не работала, еще и само приложение положили, красавчики(((
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:39
Вже й додаток паламали ( ох і банка
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:56
Solar_simfi
Моно лег вслед за ними
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:28
А-Банк запрацював!
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:27
І в мене додаток глючить. Що це таке?
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Пон 03 кві, 2023 11:50
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