RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 05:34

  Ой+ написав:
  pavyak написав:В черговий раз попросив підняти ліміт, знову відмова

З третьої спроби докинули 10-ку - менеджериня робила запит.

А було скільки?
Bosstone
 
Повідомлень: 2276
З нами з: 21.04.10
Подякував: 811 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 07:27

Re: А-Банк

  Bosstone написав:А було скільки?

Було 5 тис., стало 15,5.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5873
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 116117118119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 51, 52, 53
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
529 451588
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 чер, 2023 10:41
mogicanin1986
Український Банк Реконструкції та Розвитку (УБРР) 1, 2, 3, 4
chipmunk » П'ят 09 чер, 2017 21:23
32 9251
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 чер, 2023 21:43
J
Піреус Банк МКБ 1 ... 23, 24, 25
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
246 190932
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 чер, 2023 21:36
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (530)
03.06.2023 10:41
Ринок ОВДП (4634)
03.06.2023 10:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.