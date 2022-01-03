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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 05:34
Ой+ написав: pavyak написав:
В черговий раз попросив підняти ліміт, знову відмова
З третьої спроби докинули 10-ку - менеджериня робила запит.
А було скільки?
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Додано: Суб 03 чер, 2023 07:27
Bosstone написав:
А було скільки?
Було 5 тис., стало 15,5.
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