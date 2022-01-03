|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 05:34
Ой+ написав: pavyak написав:
В черговий раз попросив підняти ліміт, знову відмова
З третьої спроби докинули 10-ку - менеджериня робила запит.
А було скільки?
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 2276
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 чер, 2023 07:27
Bosstone написав:
А було скільки?
Було 5 тис., стало 15,5.
Але тепер вже 2 дні підряд приходить на вайбер, що "На жаль КЛ по Вашій картці не змінено" Причому вже 15,5 є, а більше від мене запитів на збільшення нема
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5879
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 13:53
Alien написав: kievlyanka написав:
Горячие деньги по карте
- що це таке та з чим їх ідять? Як їх отримати на картку?
Мне предложение от банка пришло в приложении
-
kievlyanka
-
-
- Повідомлень: 21306
- З нами з: 25.01.11
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|248
|191254
|
Нед 04 чер, 2023 16:01
Alien
|
|538
|453150
|
Нед 04 чер, 2023 15:26
melkh
|
|130
|62473
|
|