А було скільки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 05:34
Додано: Суб 03 чер, 2023 07:27
Re: А-Банк
Додано: Нед 04 чер, 2023 13:53
Додано: Пон 12 чер, 2023 13:07
Подскажите, пожалуйста Недавно дали лимит на Зеленую. Первый раз попробовал оплатить покупку на Али и произошла отмена, так как не хватило интернет-лимита. В подробностях операции удивил курс 37,9846. Дама в поддержке сказала, что это курс МПС (в данном случае Mastercard). А почему не по карточному банка?
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