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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 05:34

  Ой+ написав:
  pavyak написав:В черговий раз попросив підняти ліміт, знову відмова

З третьої спроби докинули 10-ку - менеджериня робила запит.

А було скільки?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 07:27

Re: А-Банк

  Bosstone написав:А було скільки?

Було 5 тис., стало 15,5.
Але тепер вже 2 дні підряд приходить на вайбер, що "На жаль КЛ по Вашій картці не змінено" Причому вже 15,5 є, а більше від мене запитів на збільшення нема :shock:
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:53

  Alien написав:
  kievlyanka написав:Горячие деньги по карте
- що це таке та з чим їх ідять? Як їх отримати на картку?

Мне предложение от банка пришло в приложении
kievlyanka
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:07

Подскажите, пожалуйста :) Недавно дали лимит на Зеленую. Первый раз попробовал оплатить покупку на Али и произошла отмена, так как не хватило интернет-лимита. В подробностях операции удивил курс 37,9846. Дама в поддержке сказала, что это курс МПС (в данном случае Mastercard). А почему не по карточному банка? :roll:
Monk23
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