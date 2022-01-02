А було скільки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 05:34
Додано: Суб 03 чер, 2023 07:27
Re: А-Банк
Додано: Нед 04 чер, 2023 13:53
Додано: Пон 12 чер, 2023 13:07
Подскажите, пожалуйста Недавно дали лимит на Зеленую. Первый раз попробовал оплатить покупку на Али и произошла отмена, так как не хватило интернет-лимита. В подробностях операции удивил курс 37,9846. Дама в поддержке сказала, что это курс МПС (в данном случае Mastercard). А почему не по карточному банка?
Додано: Пон 12 чер, 2023 23:14
Re: А-Банк
Monk23, на Али была выбрана $ (ну точно, чтобы убедится в списании через DCC)?
Может зависит от используемой карты и какая у банка биллинговая валюта. Тут надо у поддержки уточнять.
Додано: Вів 13 чер, 2023 06:51
Поддержка таких слов не знает
На Али выбран доллар. Поискал немного и, на сколько я понял, это нормально для карт А-банка. Считают по курсу МПС.
Не ожидал такого. Обрадовался, когда дали лимит, и неплохой. А зачем он мне тогда, в АТБ на хлебушек мне столько не нужно.
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