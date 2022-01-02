А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 05:34
Ой+ написав: pavyak написав:
В черговий раз попросив підняти ліміт, знову відмова
З третьої спроби докинули 10-ку - менеджериня робила запит.
А було скільки?
Bosstone
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Додано: Суб 03 чер, 2023 07:27
Bosstone написав:
А було скільки?
Було 5 тис., стало 15,5.
Але тепер вже 2 дні підряд приходить на вайбер, що "На жаль КЛ по Вашій картці не змінено" Причому вже 15,5 є, а більше від мене запитів на збільшення нема
Ой+
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Додано: Нед 04 чер, 2023 13:53
Alien написав: kievlyanka написав:
Горячие деньги по карте
- що це таке та з чим їх ідять? Як їх отримати на картку?
Мне предложение от банка пришло в приложении
kievlyanka
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Додано: Пон 12 чер, 2023 23:14
Monk23, на Али была выбрана $ (ну точно, чтобы убедится в списании через DCC)? Может зависит от используемой карты и какая у банка биллинговая валюта. Тут надо у поддержки уточнять.
Howl
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Додано: Вів 13 чер, 2023 06:51
Howl написав: Monk23
, на Али была выбрана $ (ну точно, чтобы убедится в списании через DCC)?
Может зависит от используемой карты и какая у банка биллинговая валюта. Тут надо у поддержки уточнять.
Поддержка таких слов не знает
На Али выбран доллар. Поискал немного и, на сколько я понял, это нормально для карт А-банка. Считают по курсу МПС.
Не ожидал такого. Обрадовался, когда дали лимит, и неплохой. А зачем он мне тогда, в АТБ на хлебушек мне столько не нужно.
Monk23
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Додано: Вів 13 чер, 2023 08:43
Monk23 написав:
в АТБ на хлебушек мне столько не нужно.
для АТБ треба картку АТБ
зараз по акції "міцні знижки" можна норм затаритись по -40% на деякі позиції
а для акції треба саме таку ....
https://www.atbmarket.com/news/micni
greenozon
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Додано: Вів 13 чер, 2023 13:15
greenozon написав: Monk23 написав:
в АТБ на хлебушек мне столько не нужно.
для АТБ треба картку АТБ
зараз по акції "міцні знижки" можна норм затаритись по -40% на деякі позиції
а для акції треба саме таку ....
https://www.atbmarket.com/news/micni
Так, дякую, карткою АТБ вже користуюсь. Зверну увагу на "Міцні знижки"
Monk23
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