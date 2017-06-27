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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 05:34

  Ой+ написав:
  pavyak написав:В черговий раз попросив підняти ліміт, знову відмова

З третьої спроби докинули 10-ку - менеджериня робила запит.

А було скільки?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 07:27

Re: А-Банк

  Bosstone написав:А було скільки?

Було 5 тис., стало 15,5.
Але тепер вже 2 дні підряд приходить на вайбер, що "На жаль КЛ по Вашій картці не змінено" Причому вже 15,5 є, а більше від мене запитів на збільшення нема :shock:
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:53

  Alien написав:
  kievlyanka написав:Горячие деньги по карте
- що це таке та з чим їх ідять? Як їх отримати на картку?

Мне предложение от банка пришло в приложении
kievlyanka
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:07

Подскажите, пожалуйста :) Недавно дали лимит на Зеленую. Первый раз попробовал оплатить покупку на Али и произошла отмена, так как не хватило интернет-лимита. В подробностях операции удивил курс 37,9846. Дама в поддержке сказала, что это курс МПС (в данном случае Mastercard). А почему не по карточному банка? :roll:
Monk23
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 23:14

Re: А-Банк

Monk23, на Али была выбрана $ (ну точно, чтобы убедится в списании через DCC)?
Может зависит от используемой карты и какая у банка биллинговая валюта. Тут надо у поддержки уточнять.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 06:51

  Howl написав:Monk23, на Али была выбрана $ (ну точно, чтобы убедится в списании через DCC)?
Может зависит от используемой карты и какая у банка биллинговая валюта. Тут надо у поддержки уточнять.

Поддержка таких слов не знает :)

На Али выбран доллар. Поискал немного и, на сколько я понял, это нормально для карт А-банка. Считают по курсу МПС.

Не ожидал такого. Обрадовался, когда дали лимит, и неплохой. А зачем он мне тогда, в АТБ на хлебушек мне столько не нужно.
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 08:43

Re: А-Банк

  Monk23 написав:в АТБ на хлебушек мне столько не нужно.

для АТБ треба картку АТБ :)
зараз по акції "міцні знижки" можна норм затаритись по -40% на деякі позиції
а для акції треба саме таку ....

https://www.atbmarket.com/news/micni
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:15

  greenozon написав:
  Monk23 написав:в АТБ на хлебушек мне столько не нужно.

для АТБ треба картку АТБ :)
зараз по акції "міцні знижки" можна норм затаритись по -40% на деякі позиції
а для акції треба саме таку ....

https://www.atbmarket.com/news/micni

Так, дякую, карткою АТБ вже користуюсь. Зверну увагу на "Міцні знижки" :)
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 00:42

У сына каким то образом в его аккаунте почему то "слетел" финансовый номер телефона...
Он хотел идентифицироваться в поддержке по номеру карты, слову-паролю, номеру паспорта, инн и т.д., чтобы его восстановить для своего аккаунта... но поддержка ничего умнее чем видеозвонок или поход в отделение не предлагает... кто-нибудь с таким сталкивался?
Карамболь
 
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