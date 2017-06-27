|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 чер, 2023 05:49
Карамболь написав:
У сына каким то образом в его аккаунте почему то "слетел" финансовый номер телефона...
Он хотел идентифицироваться в поддержке по номеру карты, слову-паролю, номеру паспорта, инн и т.д., чтобы его восстановить для своего аккаунта... но поддержка ничего умнее чем видеозвонок или поход в отделение не предлагает... кто-нибудь с таким сталкивался?
Я сталкивался. Пока решал вопрос, депозит автоматически продлили на 15 мес.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1065
|850871
|
Сер 14 чер, 2023 00:18
klug
|
|187
|261464
|
|
|3
|3128
|
Вів 13 чер, 2023 18:29
sens
|