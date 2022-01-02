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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 05:49

  Карамболь написав:У сына каким то образом в его аккаунте почему то "слетел" финансовый номер телефона...
Он хотел идентифицироваться в поддержке по номеру карты, слову-паролю, номеру паспорта, инн и т.д., чтобы его восстановить для своего аккаунта... но поддержка ничего умнее чем видеозвонок или поход в отделение не предлагает... кто-нибудь с таким сталкивался?

Я сталкивался. Пока решал вопрос, депозит автоматически продлили на 15 мес. :mrgreen:
nord
 
Повідомлень: 253
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:20

непомітно впали депо-ставки

3 міс 18 -> 16%

https://a-bank.com.ua/deposits
greenozon
 
Повідомлень: 15215
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:28

  greenozon написав:непомітно впали депо-ставки

3 міс 18 -> 16%

https://a-bank.com.ua/deposits

То була акція, а вона вже закінчилася
vovabelokon99
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Повідомлень: 46
З нами з: 05.01.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:41

  vovabelokon99 написав:
  greenozon написав:непомітно впали депо-ставки

3 міс 18 -> 16%

https://a-bank.com.ua/deposits

То була акція, а вона вже закінчилася

трансфер залишається
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13572
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:00

  sens написав:
  vovabelokon99 написав:
  greenozon написав:непомітно впали депо-ставки

3 міс 18 -> 16%

https://a-bank.com.ua/deposits

То була акція, а вона вже закінчилася

трансфер залишається


сльози...😭😭😭
greenozon
 
Повідомлень: 15215
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:58

Platinum карты стали World Elite - офигеть! Самый крутой Mastercard :o
Vorlon
 
Повідомлень: 10484
З нами з: 14.06.13
Подякував: 490 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:46

А кто может подсказать, покупка с Амазона окэшбэчивается как книги?
Если да, то имеет значение кто продавец товара?
M-Audio
 
Повідомлень: 2780
З нами з: 23.03.11
Подякував: 545 раз.
Подякували: 395 раз.
 
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  #<1 ... 117118119120
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