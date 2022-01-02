А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 чер, 2023 05:49
Карамболь написав:
У сына каким то образом в его аккаунте почему то "слетел" финансовый номер телефона...
Он хотел идентифицироваться в поддержке по номеру карты, слову-паролю, номеру паспорта, инн и т.д., чтобы его восстановить для своего аккаунта... но поддержка ничего умнее чем видеозвонок или поход в отделение не предлагает... кто-нибудь с таким сталкивался?
Я сталкивался. Пока решал вопрос, депозит автоматически продлили на 15 мес.
nord
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Подякували: 13 раз.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 11:20
непомітно впали депо-ставки
3 міс 18 -> 16%
https://a-bank.com.ua/deposits
greenozon
Повідомлень: 15221
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Додано: Чет 15 чер, 2023 11:28
То була акція, а вона вже закінчилася
vovabelokon99
Повідомлень: 53
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Подякували: 10 раз.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:41
vovabelokon99 написав:
То була акція, а вона вже закінчилася
трансфер залишається
sens
Повідомлень: 13596
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Подякував: 33 раз.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 15:00
sens написав: vovabelokon99 написав:
То була акція, а вона вже закінчилася
трансфер залишається
сльози...😭😭😭
greenozon
Повідомлень: 15221
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Подякував: 330 раз.
Подякували: 1449 раз.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 09:58
Platinum карты стали World Elite - офигеть! Самый крутой Mastercard
Vorlon
Повідомлень: 10484
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:46
А кто может подсказать, покупка с Амазона окэшбэчивается как книги?
Если да, то имеет значение кто продавец товара?
M-Audio
Повідомлень: 2780
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Додано: Вів 27 чер, 2023 15:15
M-Audio А банк дає кешбек тільки у гривні
ukrmvs
Повідомлень: 192
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Додано: Вів 27 чер, 2023 16:07
ATB - картка погашається аналогічно Зе?
Прораб
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Додано: Вів 27 чер, 2023 16:11
Прораб написав:
ATB - картка погашається аналогічно Зе?
Навiть краще: достатньо погасити борг у грейсі для Зеленої після чого у поточному місяці борг по АТБ можна не гасити взагалі
.
У них один картковий рахунок на двох бо АТБ допка до Зеленої. Якщо виконали умови для грейсу по Зеленій - значить виконали одночасно ті самі умови і по АТБ
Alien
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