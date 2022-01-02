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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 16:24
Трохи нубське питання, давно не користувався картками банку по-дорослому. Списання покупки на терміналі ощада від 29.06 пройде червнем чи вже липнем?
Додано: Вів 27 чер, 2023 16:32
З дужу-дуже-дуже великою ймовірністю, що липнем. Втім тут неможливо нічого гарантувати. В мене було що покупка за 3 дні до кінця місяця не встигала провестись по рахунку і потрапляла в грейс наступного місяця, а було таке що і куплене 31 числа якимось дивом виявлялось серед трат саме поточного місяця.
Додано: Вів 27 чер, 2023 18:45
[quote="5591226:Alien"][quote="5591221:WachtAmRhein"]Трохи нубське питання, давно не користувався картками банку по-дорослому. Списання покупки на терміналі ощада від 29.06 пройде червнем чи вже липнем?[/quote]
З дужу-дуже-дуже великою ймовірністю, що липнем. Втім тут неможливо нічого гарантувати. В мене було що покупка за 3 дні до кінця місяця не встигала провестись по рахунку і потрапляла в грейс наступного місяця, а було таке що і куплене 31 числа якимось дивом виявлялось серед трат саме поточного місяця.[/quote]
Да,было такое,за 3 или 4 дня до конца месяца покупка,а провели следующим месяцем. Могу ошибится,вроде апрель этого года. Но правильно пишут выше-гарантий никаких. Может это у них сбой какой был？
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