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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:29
CЕПы не работают?
"Платіж за реквізитами" - пише "технічна помилка"
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