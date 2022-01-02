RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:29

CЕПы не работают?
"Платіж за реквізитами" - пише "технічна помилка"
J
 
Повідомлень: 5924
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 119120121122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 30, 31, 32
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 15:56
316 207376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 чер, 2023 20:19
cohan
Юнекс Банк 1 ... 42, 43, 44
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
431 282307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 чер, 2023 12:33
Amethyst
Райффайзен Банк 1 ... 109, 110, 111
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1104 857768
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 чер, 2023 09:17
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8555)
28.06.2023 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.