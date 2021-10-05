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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:29
CЕПы не работают?
"Платіж за реквізитами" - пише "технічна помилка"
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J
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Додано: Суб 01 лип, 2023 05:20
Опять банка на кешбек пожадничала.Побудет пока без моих денех.Покупки без кешбека, очень дорого..
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korzviktor20
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П'ят 30 чер, 2023 18:50
klug