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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:29

CЕПы не работают?
"Платіж за реквізитами" - пише "технічна помилка"
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 05:20

Re: А-Банк

Опять банка на кешбек пожадничала.Побудет пока без моих денех.Покупки без кешбека, очень дорого..
korzviktor20
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Повідомлень: 173
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