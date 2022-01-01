CЕПы не работают?
"Платіж за реквізитами" - пише "технічна помилка"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лип, 2023 05:20
Re: А-Банк
Опять банка на кешбек пожадничала.Побудет пока без моих денех.Покупки без кешбека, очень дорого..
Додано: Суб 01 лип, 2023 07:40
Тем не менее, здешняя АТБ-карта очень хороша для покупок в АТБ. Эта карта стала у меня основной для покупки продуктов, несмотря на то, что последние годы пользовался банком только пару раз в год. А так, без привязки к АТБ, тут давно и давно мало интересного.
Додано: Вів 04 лип, 2023 10:09
Абанка хвалиться в тг новим досягненням - видали 400 000 карток АТБ
попередні цифри - 200 000 18 квітня 23р
|