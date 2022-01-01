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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

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А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:29

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"Платіж за реквізитами" - пише "технічна помилка"
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 05:20

Re: А-Банк

Опять банка на кешбек пожадничала.Побудет пока без моих денех.Покупки без кешбека, очень дорого..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:40

  korzviktor20 написав:Опять банка на кешбек пожадничала.Побудет пока без моих денех.Покупки без кешбека, очень дорого..

Тем не менее, здешняя АТБ-карта очень хороша для покупок в АТБ. Эта карта стала у меня основной для покупки продуктов, несмотря на то, что последние годы пользовался банком только пару раз в год. А так, без привязки к АТБ, тут давно и давно мало интересного.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 10:09

Абанка хвалиться в тг новим досягненням - видали 400 000 карток АТБ

попередні цифри - 200 000 18 квітня 23р
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:20

  FinTech написав:
  ukrmvs написав:M-Audio
А банк дає кешбек тільки у гривні
КБ с валютной то есть,
но при соблюдении небольшого нюанса.

Я не казав про валютну. Так, я купляв на Амазоні з гривневої Зеленої, але КБ не отримав.
І, хоча я й погодився з тим, що КБ є тількі за оплату в гривні, щось я таке пригадую, що було так з самого початку, але щось потім змінювалось. Прошу шановне панство нагадати, якщо є можливість, чи буде кешбек за оплату валютною віртуальною жовтою (чи які вони там зараз випускають) карткою в валюті. Несподівано це може стати цікавим варіантом. Оплата в валюті з гривневої картки (і навпаки) тут не цікава навіть з кешбеком.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:47

  Alien написав:
  WachtAmRhein написав:Трохи нубське питання, давно не користувався картками банку по-дорослому. Списання покупки на терміналі ощада від 29.06 пройде червнем чи вже липнем?

З дужу-дуже-дуже великою ймовірністю, що липнем. Втім тут неможливо нічого гарантувати. В мене було що покупка за 3 дні до кінця місяця не встигала провестись по рахунку і потрапляла в грейс наступного місяця, а було таке що і куплене 31 числа якимось дивом виявлялось серед трат саме поточного місяця.

Куплене 29.06 в мене попало в суму погашення для грейсу в липні, а 30-го не попало.
Абанк раптом сам запропонував збільшити КЛ до 60 тис., хоча раніше крайньо жав.
Ой+
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