RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:29

CЕПы не работают?
"Платіж за реквізитами" - пише "технічна помилка"
J
 
Повідомлень: 5926
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 05:20

Re: А-Банк

Опять банка на кешбек пожадничала.Побудет пока без моих денех.Покупки без кешбека, очень дорого..
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:40

  korzviktor20 написав:Опять банка на кешбек пожадничала.Побудет пока без моих денех.Покупки без кешбека, очень дорого..

Тем не менее, здешняя АТБ-карта очень хороша для покупок в АТБ. Эта карта стала у меня основной для покупки продуктов, несмотря на то, что последние годы пользовался банком только пару раз в год. А так, без привязки к АТБ, тут давно и давно мало интересного.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3732
З нами з: 31.07.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 10:09

Абанка хвалиться в тг новим досягненням - видали 400 000 карток АТБ

попередні цифри - 200 000 18 квітня 23р
greenozon
 
Повідомлень: 15248
З нами з: 01.06.14
Подякував: 332 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:20

  FinTech написав:
  ukrmvs написав:M-Audio
А банк дає кешбек тільки у гривні
КБ с валютной то есть,
но при соблюдении небольшого нюанса.

Я не казав про валютну. Так, я купляв на Амазоні з гривневої Зеленої, але КБ не отримав.
І, хоча я й погодився з тим, що КБ є тількі за оплату в гривні, щось я таке пригадую, що було так з самого початку, але щось потім змінювалось. Прошу шановне панство нагадати, якщо є можливість, чи буде кешбек за оплату валютною віртуальною жовтою (чи які вони там зараз випускають) карткою в валюті. Несподівано це може стати цікавим варіантом. Оплата в валюті з гривневої картки (і навпаки) тут не цікава навіть з кешбеком.
M-Audio
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 23.03.11
Подякував: 547 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:47

  Alien написав:
  WachtAmRhein написав:Трохи нубське питання, давно не користувався картками банку по-дорослому. Списання покупки на терміналі ощада від 29.06 пройде червнем чи вже липнем?

З дужу-дуже-дуже великою ймовірністю, що липнем. Втім тут неможливо нічого гарантувати. В мене було що покупка за 3 дні до кінця місяця не встигала провестись по рахунку і потрапляла в грейс наступного місяця, а було таке що і куплене 31 числа якимось дивом виявлялось серед трат саме поточного місяця.

Куплене 29.06 в мене попало в суму погашення для грейсу в липні, а 30-го не попало.
Абанк раптом сам запропонував збільшити КЛ до 60 тис., хоча раніше крайньо жав.
  greenozon написав:видали 400 000 карток АТБ

Зараз ще і https://letyshops.com/ обіцяє 4% в АТБ.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5949
З нами з: 19.04.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:47

  Ой+ написав:Зараз ще і https://letyshops.com/ обіцяє 4% в АТБ.

Щось там на червоному фоні маленьким кеглєм отаке
Збільшити кешбек
Підвищення діє на одне замовлення протягом 10 годин після активації. Максимальна сума кешбеку 400 гр
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:07

Re: А-Банк

  kulikrom написав:Щось там на червоному фоні маленьким кеглєм отаке

10 год це стандартно у них для збільшеного кешбеку і обмеження суми та к-ті покупок теж має місце. Причому кешбек буде і по кешбечній картці, а багато продавців вже або-або.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5949
З нами з: 19.04.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:49

Бензина не дали. АЗС нет у меня для бэка((
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6755
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 119120121122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, S i m і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 16, 17, 18
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
177 79511
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 21:26
valya
Юнекс Банк 1 ... 43, 44, 45
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
446 285047
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 21:15
novichok
Банк Альянс 1 ... 65, 66, 67
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
660 458476
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 19:10
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.