korzviktor20 написав:Опять банка на кешбек пожадничала.Побудет пока без моих денех.Покупки без кешбека, очень дорого..
Тем не менее, здешняя АТБ-карта очень хороша для покупок в АТБ. Эта карта стала у меня основной для покупки продуктов, несмотря на то, что последние годы пользовался банком только пару раз в год. А так, без привязки к АТБ, тут давно и давно мало интересного.
ukrmvs написав:M-Audio А банк дає кешбек тільки у гривні
КБ с валютной то есть, но при соблюдении небольшого нюанса.
Я не казав про валютну. Так, я купляв на Амазоні з гривневої Зеленої, але КБ не отримав. І, хоча я й погодився з тим, що КБ є тількі за оплату в гривні, щось я таке пригадую, що було так з самого початку, але щось потім змінювалось. Прошу шановне панство нагадати, якщо є можливість, чи буде кешбек за оплату валютною віртуальною жовтою (чи які вони там зараз випускають) карткою в валюті. Несподівано це може стати цікавим варіантом. Оплата в валюті з гривневої картки (і навпаки) тут не цікава навіть з кешбеком.
WachtAmRhein написав:Трохи нубське питання, давно не користувався картками банку по-дорослому. Списання покупки на терміналі ощада від 29.06 пройде червнем чи вже липнем?
З дужу-дуже-дуже великою ймовірністю, що липнем. Втім тут неможливо нічого гарантувати. В мене було що покупка за 3 дні до кінця місяця не встигала провестись по рахунку і потрапляла в грейс наступного місяця, а було таке що і куплене 31 числа якимось дивом виявлялось серед трат саме поточного місяця.
Куплене 29.06 в мене попало в суму погашення для грейсу в липні, а 30-го не попало. Абанк раптом сам запропонував збільшити КЛ до 60 тис., хоча раніше крайньо жав.