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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:57

Re: А-Банк

  valya написав:кл по зеленій - знову відлуп.
Що робити?

Занести на депо.
Своїми платити комуналь і т.д.
Пробувати ще.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:38

  Ой+ написав:
  valya написав:кл по зеленій - знову відлуп.
Що робити?
Занести на депо.
Депо в цьому банку не панацея - див.тут
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:15

  Ой+ написав:
  valya написав:кл по зеленій - знову відлуп.
Що робити?
Своїми платити комуналь і т.д.
Пробувати ще.
Активно користуватися карткою за свої.
Зi спробами пiдняття КЛ не зловживати.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:51

  valya написав:У відділенні перевипустили стару дебетку на жовту, до існуючої зеленої дали АТБ, спробували підняти (з 0) кл по зеленій - знову відлуп.
Що робити?

Важко щось радити. Крайнє депо вивів навесні 2022, на Зеленій 5т. ліміту, користувався дуже рідко (5-6 розрахунків за рік). У травні запропонували ліміт 50т., погодився відкрив карти АТБ, Вигода, користуємось.
Upd. У червні додали ще 10т. кредліміту
novichok
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