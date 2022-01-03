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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

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А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:57

Re: А-Банк

  valya написав:кл по зеленій - знову відлуп.
Що робити?

Занести на депо.
Своїми платити комуналь і т.д.
Пробувати ще.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:38

  Ой+ написав:
  valya написав:кл по зеленій - знову відлуп.
Що робити?
Занести на депо.
Депо в цьому банку не панацея - див.тут
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:15

  Ой+ написав:
  valya написав:кл по зеленій - знову відлуп.
Що робити?
Своїми платити комуналь і т.д.
Пробувати ще.
Активно користуватися карткою за свої.
Зi спробами пiдняття КЛ не зловживати.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:51

  valya написав:У відділенні перевипустили стару дебетку на жовту, до існуючої зеленої дали АТБ, спробували підняти (з 0) кл по зеленій - знову відлуп.
Що робити?

Важко щось радити. Крайнє депо вивів навесні 2022, на Зеленій 5т. ліміту, користувався дуже рідко (5-6 розрахунків за рік). У травні запропонували ліміт 50т., погодився відкрив карти АТБ, Вигода, користуємось.
Upd. У червні додали ще 10т. кредліміту
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 00:55

Re: А-Банк

Чи можна відкрити на вже існуючій картці оплату в інтернеті без встановлення додатку?
кал центр не здатен це зробити
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:41

  Diman написав:Чи можна відкрити на вже існуючій картці оплату в інтернеті без встановлення додатку?
кал центр не здатен це зробити

Ну якщо підтримка не може то теоретично ще можна спробувати з паспортом сходити у відділення та написати там паперову заяву з проханням встановити відповідний ліміт... Може й погодяться на таке. А чому не можна вирішити це питання через додаток? Втрачена фінансова сімка? Нема телефону що підтримує актуальну версію додатку? Щось інше?
Alien
 
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