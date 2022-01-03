Занести на депо.
Своїми платити комуналь і т.д.
Пробувати ще.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:57
Re: А-Банк
Додано: Пон 10 лип, 2023 16:38
Депо в цьому банку не панацея - див.тут
Додано: Пон 10 лип, 2023 17:15
Активно користуватися карткою за свої.
Зi спробами пiдняття КЛ не зловживати.
Додано: Пон 10 лип, 2023 17:51
Важко щось радити. Крайнє депо вивів навесні 2022, на Зеленій 5т. ліміту, користувався дуже рідко (5-6 розрахунків за рік). У травні запропонували ліміт 50т., погодився відкрив карти АТБ, Вигода, користуємось.
Upd. У червні додали ще 10т. кредліміту
Додано: Вів 11 лип, 2023 00:55
Re: А-Банк
Чи можна відкрити на вже існуючій картці оплату в інтернеті без встановлення додатку?
кал центр не здатен це зробити
Додано: Вів 11 лип, 2023 08:41
Ну якщо підтримка не може то теоретично ще можна спробувати з паспортом сходити у відділення та написати там паперову заяву з проханням встановити відповідний ліміт... Може й погодяться на таке. А чому не можна вирішити це питання через додаток? Втрачена фінансова сімка? Нема телефону що підтримує актуальну версію додатку? Щось інше?
Додано: Вів 11 лип, 2023 09:14
Re: А-Банк
Поясніть пліз.
1. Якщо на зеленій немає кр.ліміту, при користуванні карткою АТБ будуть знижки і кешбек?
2. На картку АТБ як закинути свої грн?
Подякую
Додано: Вів 11 лип, 2023 09:24
Так, буде знижка і кешбек. За власні кошти кешбек навіть трошки вищий деколи. Дивіться розділ Кешбек у додатку.
Поповнити картку можна легко в терміналах City24 та EasyPay.
Додано: Вів 11 лип, 2023 09:32
Знижки і кешбек будуть.
АТБ - допка до Зеленої, у них один картковий рахунок на двох.
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