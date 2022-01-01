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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 09:02
Diman написав:
Після 2-го платежа прийшло повідомлення що карту заблокували.
калцентр клятвенно пообіцяв створити заявку на розблокування.
по факту не розблокували.
нажаль вимушений констатувати не банка а лайно!
Абанка часто блокує платежі та перекази, а щоб розблокувати - відеодзвінок з ГЛ, відділення не допоможе.
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