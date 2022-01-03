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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:02

Re: А-Банк

  Diman написав:Після 2-го платежа прийшло повідомлення що карту заблокували.
калцентр клятвенно пообіцяв створити заявку на розблокування.
по факту не розблокували.
нажаль вимушений констатувати не банка а лайно!

Абанка часто блокує платежі та перекази, а щоб розблокувати - відеодзвінок з ГЛ, відділення не допоможе.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:21

Re: А-Банк

  Ой+ написав:відділення не допоможе

допоможе
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:41

Re: А-Банк

Кто в курсе, подскажите. При покупке на заграничном сайте, курс конвертации почему-то не 37.45, а 37.87. Почему так?
allaliu
 
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