Абанка часто блокує платежі та перекази, а щоб розблокувати - відеодзвінок з ГЛ, відділення не допоможе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 09:02
Re: А-Банк
Абанка часто блокує платежі та перекази, а щоб розблокувати - відеодзвінок з ГЛ, відділення не допоможе.
Додано: Чет 13 лип, 2023 16:21
Re: А-Банк
Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:41
Re: А-Банк
Кто в курсе, подскажите. При покупке на заграничном сайте, курс конвертации почему-то не 37.45, а 37.87. Почему так?
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