Абанка часто блокує платежі та перекази, а щоб розблокувати - відеодзвінок з ГЛ, відділення не допоможе.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 09:02
Re: А-Банк
Абанка часто блокує платежі та перекази, а щоб розблокувати - відеодзвінок з ГЛ, відділення не допоможе.
Додано: Чет 13 лип, 2023 16:21
Re: А-Банк
Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:41
Re: А-Банк
Кто в курсе, подскажите. При покупке на заграничном сайте, курс конвертации почему-то не 37.45, а 37.87. Почему так?
Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:05
Re: А-Банк
думаю це звичайна справа - "подвійна конвертація". коли на Алі плачу - то тіки з доларової карти щоб такого не було.
все залежить від фінансової архітектури сайту. Коли таке - платіжна система сайту сайт дивиться що ви сплачуєте картою Українського банку - та запитує валюту країни, попередньо сконвертував з своєї валюти.
зазвичай в нормальних банках має бути опція в налаштуваннях "заборонити подвійну конвертацію"
Є ще одна тєма, наприклад було в "Укргазбанк", "ПУМБ"
Там є таке "попередній курс", котрий потім уточнюється пізніше і вас наздоганяють ще додаткові списання. в Укргазбанку ще було тимчасове блокування якоїсь суми котра потім поверталась.
фу - кака такі банки
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:38
Дело, наверное, не в двойной конвертации. А-банк считает не по своему карточному курсу, а по курсу платежной системы. И да, потом в будущем возможны еще корректировки суммы списания, по курсу на момент списания.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:14
Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:26
klug тут не поспоришь
Вероятно, я ошибся. Возможно дело все-таки в конвертациях. Я просто тоже видел, что оно пытается списать по черти какому курсу. Читал какие-то доки на сайте, пытался разузнать у поддержки, а они как всегда, у каждого своя легенда. Думал, может точно курс МПС плюс какой-то процент блокируют, и разницу не возвращают потом, как они мне сказали
Только что спросил, уже объясняют про схемы конвертации.
Додано: Нед 16 лип, 2023 08:45
Прийшла пропозиція відкрити АТБ-картку, зробити першу покупку від 100 гривень, отримати 50 кешбек. Хтось вже користувався? В АТБ не роблю покупки, і мережа не подобається, і поруч магазину немає, але якщо взяти на 100 гривень пивечка буде акційний кешбек?
|