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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:02

Re: А-Банк

  Diman написав:Після 2-го платежа прийшло повідомлення що карту заблокували.
калцентр клятвенно пообіцяв створити заявку на розблокування.
по факту не розблокували.
нажаль вимушений констатувати не банка а лайно!

Абанка часто блокує платежі та перекази, а щоб розблокувати - відеодзвінок з ГЛ, відділення не допоможе.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:21

Re: А-Банк

  Ой+ написав:відділення не допоможе

допоможе
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:41

Re: А-Банк

Кто в курсе, подскажите. При покупке на заграничном сайте, курс конвертации почему-то не 37.45, а 37.87. Почему так?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:05

Re: А-Банк

  allaliu написав:курс конвертации почему-то


думаю це звичайна справа - "подвійна конвертація". коли на Алі плачу - то тіки з доларової карти щоб такого не було.
все залежить від фінансової архітектури сайту. Коли таке - платіжна система сайту сайт дивиться що ви сплачуєте картою Українського банку - та запитує валюту країни, попередньо сконвертував з своєї валюти.

зазвичай в нормальних банках має бути опція в налаштуваннях "заборонити подвійну конвертацію"

Є ще одна тєма, наприклад було в "Укргазбанк", "ПУМБ"
Там є таке "попередній курс", котрий потім уточнюється пізніше і вас наздоганяють ще додаткові списання. в Укргазбанку ще було тимчасове блокування якоїсь суми котра потім поверталась.
фу - кака такі банки
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:38

  allaliu написав:Кто в курсе, подскажите. При покупке на заграничном сайте, курс конвертации почему-то не 37.45, а 37.87. Почему так?

Дело, наверное, не в двойной конвертации. А-банк считает не по своему карточному курсу, а по курсу платежной системы. И да, потом в будущем возможны еще корректировки суммы списания, по курсу на момент списания.
Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:14

  Monk23 написав:Дело, наверное, не в двойной конвертации. А-банк считает не по своему карточному курсу, а по курсу платежной системы.

Офіційні курси Visa та MC: 36.5686 UAH за 1 USD. Якби було так, як Ви написали, то ніхто б в не пискнув.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:26

klug тут не поспоришь :)

Вероятно, я ошибся. Возможно дело все-таки в конвертациях. Я просто тоже видел, что оно пытается списать по черти какому курсу. Читал какие-то доки на сайте, пытался разузнать у поддержки, а они как всегда, у каждого своя легенда. Думал, может точно курс МПС плюс какой-то процент блокируют, и разницу не возвращают потом, как они мне сказали :D

Только что спросил, уже объясняют про схемы конвертации.
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 08:45

Прийшла пропозиція відкрити АТБ-картку, зробити першу покупку від 100 гривень, отримати 50 кешбек. Хтось вже користувався? В АТБ не роблю покупки, і мережа не подобається, і поруч магазину немає, але якщо взяти на 100 гривень пивечка буде акційний кешбек?
Solar_simfi
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