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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лип, 2023 12:41
alex lem написав:daap
а якщо виключити в додатку в настройках картки повзунок ,,подвійна конвертація,, по якому буде рахувати ?
не дозволить виконати таку оп-ю
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