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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:41

  alex lem написав:daap а якщо виключити в додатку в настройках картки повзунок ,,подвійна конвертація,, по якому буде рахувати ?

не дозволить виконати таку оп-ю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:53

Re: А-Банк

  alex lem написав:якщо виключити


так, якщо таке є у додатку - то як вже написав колега вище - заблокує операцію. Але тут я не впевнений шо це панацея. Бо якщо на етапі декілька конвертацій і то шо творить саме говносайт-продавець також можна назвать конвертацію - цього процесінговий центр не побачить. тому вихід тіки один - експериментувати на маленьких сумах. Таким чином вивчати по факту як списує конкретний сайт. Мені жодного разу не вдалося отримати об'єктивну інфу ДО платежу. Сюрпризи завжди.
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