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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лип, 2023 12:41
alex lem написав:daap
а якщо виключити в додатку в настройках картки повзунок ,,подвійна конвертація,, по якому буде рахувати ?
не дозволить виконати таку оп-ю
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Додано: Нед 16 лип, 2023 15:53
alex lem написав:
якщо виключити
так, якщо таке є у додатку - то як вже написав колега вище - заблокує операцію. Але тут я не впевнений шо це панацея. Бо якщо на етапі декілька конвертацій і то шо творить саме говносайт-продавець також можна назвать конвертацію - цього процесінговий центр не побачить. тому вихід тіки один - експериментувати на маленьких сумах. Таким чином вивчати по факту як списує конкретний сайт. Мені жодного разу не вдалося отримати об'єктивну інфу ДО платежу. Сюрпризи завжди.
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