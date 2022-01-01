не дозволить виконати таку оп-ю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лип, 2023 12:41
Додано: Нед 16 лип, 2023 15:53
Re: А-Банк
так, якщо таке є у додатку - то як вже написав колега вище - заблокує операцію. Але тут я не впевнений шо це панацея. Бо якщо на етапі декілька конвертацій і то шо творить саме говносайт-продавець також можна назвать конвертацію - цього процесінговий центр не побачить. тому вихід тіки один - експериментувати на маленьких сумах. Таким чином вивчати по факту як списує конкретний сайт. Мені жодного разу не вдалося отримати об'єктивну інфу ДО платежу. Сюрпризи завжди.
Додано: Пон 17 лип, 2023 22:11
Якось дивно виглядає опис проблеми. Зазвичай навпаки, від сайту не вдається добитись, щоб він для України показав ціну в доларах. "Для вашої зручності" вам показують ціну в гривнях (і так, байдуже яка валюта карти, воно про це знати не може), але ця ціна ніякого відношення до майбутньої операції не має, сайт виставить для оплати суму в доларах, у кількості, в якій сам забажає, і без кореляції з показаною сумою в гривнях. А банк ще й комісію за конвертацію нарахує (якщо таке є в тарифах), байдуже що з доларовою карткою конвертації по факту немає, просто за те, що валюта при авторизації відрізняється від валюти списання.
Досі не можу зрозуміти, навіщо платіжні системи таке дозволяють. Хай вони на сайті пишуть що хочуть, але, як на мою думку, сума і валюта, яку ви бачите при підтверджені, повинні чітко співпадати з тим, що буде списано.
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:39
Получил приглашение для получения АТБ-карты.
Скажите, если просто прийти в отделение и получить физическую карту, будет кешбек 2х50 грн? (мне и пригласившему)
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:53
Re: А-Банк
то не моє питання було, намагаюся відповісти як і ви. думаю шо оці всі конвертації - то є просто харчовий ланцюжок. як і на ринку- половина продавців - перекупи у інших. Поки знайдеш первинного ... Тому просто тре бути уважним коли купуєш закордоном - тре впевнитися що сайт списує і показує у доларах без конвертації, та користуватися доларовою картою. Як це робить АЛІЕКСПРЕС наприклад.
А що вони можуть заборонять? кожний продавець вирішує яку валюту він запитує в еквайрінгу.
Додано: Вів 18 лип, 2023 22:11
Додано: Сер 19 лип, 2023 16:37
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:03
Заборонити можуть (і повинні на мою думку) вимагати відшкодування (фактичний переказ коштів) в валюті, що відрізняється від валюти попередньої авторизації. Щоб не було такого, що клієнт бачить в повідомленні "1500 гривень" і підтверджує їх, а потім на відшкодування відправляється запит на 50 USD, які, після конвертації банком в гривню, становлять вже 1900 гривень. Якщо продавець оплату в гривнях прийняти не може, а може прийняти в доларах, то хай і авторизацію просить в доларах, а клієнт вже сам вирішує, чи воно того варте, виходячи з реальних сум і комісій, а не з тих, що на сайті продавця. І сума бажано теж повинна співпадати. Бо буває таке, що сплачуєш за щось 500 гривень (навіть на ПОС-термінали), а потім виявляється, що з картки списано ще й комісія еквайера додатково до суми, що показувалась на екрані і підтверджувалась пін-кодом. Я вважаю, що тут також кінцева сума, що направляється до банку, повинна відповідати тому, що було показано на дисплеї. Комісії банка-емітента - то інша справа, еквайеру це вже не підконтрольно.
Додано: Сер 19 лип, 2023 20:01
Re: А-Банк
Додано: Сер 19 лип, 2023 20:08
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