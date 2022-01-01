Додано: Сер 19 лип, 2023 19:03

daap написав: А що вони можуть заборонять? кожний продавець вирішує яку валюту він запитує в еквайрінгу. А що вони можуть заборонять? кожний продавець вирішує яку валюту він запитує в еквайрінгу.

Заборонити можуть (і повинні на мою думку) вимагати відшкодування (фактичний переказ коштів) в валюті, що відрізняється від валюти попередньої авторизації. Щоб не було такого, що клієнт бачить в повідомленні "1500 гривень" і підтверджує їх, а потім на відшкодування відправляється запит на 50 USD, які, після конвертації банком в гривню, становлять вже 1900 гривень. Якщо продавець оплату в гривнях прийняти не може, а може прийняти в доларах, то хай і авторизацію просить в доларах, а клієнт вже сам вирішує, чи воно того варте, виходячи з реальних сум і комісій, а не з тих, що на сайті продавця. І сума бажано теж повинна співпадати. Бо буває таке, що сплачуєш за щось 500 гривень (навіть на ПОС-термінали), а потім виявляється, що з картки списано ще й комісія еквайера додатково до суми, що показувалась на екрані і підтверджувалась пін-кодом. Я вважаю, що тут також кінцева сума, що направляється до банку, повинна відповідати тому, що було показано на дисплеї. Комісії банка-емітента - то інша справа, еквайеру це вже не підконтрольно.