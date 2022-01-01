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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:13

pharus Приват невдалий банк для таких операцій і всюди вставляє свої комісії. Якщо безготівково, то краще з багатьох інших банків.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 00:18

  pharus написав:Подскажите пожалуйста, будет ли комиссия, если пополнять карту АТБ с Привата с КДВ, есть ли разница тянуть/толкать?
Пополнение АТБ = Зеленой.
Без комиссии - ориентируйтесь по таблице
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.
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