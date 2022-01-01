|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лип, 2023 20:13
pharus Приват невдалий банк для таких операцій і всюди вставляє свої комісії. Якщо безготівково, то краще з багатьох інших банків.
Додано: Чет 20 лип, 2023 00:18
Пополнение АТБ = Зеленой.
Без комиссии - ориентируйтесь по таблице
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|