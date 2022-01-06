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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лип, 2023 20:13
pharus Приват невдалий банк для таких операцій і всюди вставляє свої комісії. Якщо безготівково, то краще з багатьох інших банків.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 00:18
pharus написав:
Подскажите пожалуйста, будет ли комиссия, если пополнять карту АТБ с Привата с КДВ, есть ли разница тянуть/толкать?
Пополнение АТБ = Зеленой.
Без комиссии - ориентируйтесь по таблице
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:17
FinTech написав:
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.
Але таблиці зараз не працюють.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:33
Arbitr написав: FinTech написав:
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.
Але таблиці зараз не працюють.
У меня тоже не открівается:
Не удается получить доступ к сайтуПроверьте, нет ли опечаток в имени хоста mustbe.ml
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:06
pharus написав: Arbitr написав: FinTech написав:
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.
Але таблиці зараз не працюють.
У меня тоже не открівается:
Не удается получить доступ к сайтуПроверьте, нет ли опечаток в имени хоста mustbe.ml
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
автор збирає кошти на новий домен - виклав новину в гілці своїйviewtopic.php?p=5600628#p5600628
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:59
Та наче не збирає, а пропонує бажаючим долучитись 😀
Скоро вже має вирiшитися питання:viewtopic.php?p=5600777#p5600777
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