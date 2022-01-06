RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 123124125126

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:13

pharus Приват невдалий банк для таких операцій і всюди вставляє свої комісії. Якщо безготівково, то краще з багатьох інших банків.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6005
З нами з: 19.04.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 00:18

  pharus написав:Подскажите пожалуйста, будет ли комиссия, если пополнять карту АТБ с Привата с КДВ, есть ли разница тянуть/толкать?
Пополнение АТБ = Зеленой.
Без комиссии - ориентируйтесь по таблице
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 586
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
15
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 17:17

Re: А-Банк

  FinTech написав:"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.

Але таблиці зараз не працюють.
Arbitr
 
Повідомлень: 221
З нами з: 07.11.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 17:33

  Arbitr написав:
  FinTech написав:"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.

Але таблиці зараз не працюють.

У меня тоже не открівается:
Не удается получить доступ к сайтуПроверьте, нет ли опечаток в имени хоста mustbe.ml
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2941 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:06

  pharus написав:
  Arbitr написав:
  FinTech написав:"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.

Але таблиці зараз не працюють.

У меня тоже не открівается:
Не удается получить доступ к сайтуПроверьте, нет ли опечаток в имени хоста mustbe.ml
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN



автор збирає кошти на новий домен - виклав новину в гілці своїй

viewtopic.php?p=5600628#p5600628
greenozon
 
Повідомлень: 15308
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:59

  greenozon написав:автор збирає кошти на новий домен - виклав новину в гілці своїй viewtopic.php?p=5600628#p5600628
Та наче не збирає, а пропонує бажаючим долучитись 😀
Скоро вже має вирiшитися питання:
viewtopic.php?p=5600777#p5600777
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 586
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
15
  #<1 ... 123124125126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mixa, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 18, 19, 20
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
196 83156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2023 12:53
sens
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 11, 12, 13
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
122 82768
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2023 12:51
sens
МТБ Банк 1 ... 16, 17, 18
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
178 193425
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2023 11:15
arkavs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8741)
20.07.2023 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.