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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лип, 2023 20:13
pharus Приват невдалий банк для таких операцій і всюди вставляє свої комісії. Якщо безготівково, то краще з багатьох інших банків.
Додано: Чет 20 лип, 2023 00:18
Пополнение АТБ = Зеленой.
Без комиссии - ориентируйтесь по таблице
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.
Додано: Чет 20 лип, 2023 17:17
Re: А-Банк
Додано: Чет 20 лип, 2023 17:33
Додано: Чет 20 лип, 2023 19:06
автор збирає кошти на новий домен - виклав новину в гілці своїй
viewtopic.php?p=5600628#p5600628
Додано: Чет 20 лип, 2023 19:59
Та наче не збирає, а пропонує бажаючим долучитись 😀
Скоро вже має вирiшитися питання:
viewtopic.php?p=5600777#p5600777
Додано: Чет 20 лип, 2023 20:40
Рано утром еще работало.
Вход свой/чужой - без комис.
Отправлять с того банка, где это бесплатно.
Это так навскидку:
Р2Р толкать - Пумб, Моно, БВР, Альфа Хамелеон, с огр. - Изи, Спорт, GlobusPlus
Р2Р тянуть - Моно, Альфа Хамелеон, с огр. - Изи
СЭП - Укрсиб Нью, Моно, Кредо, Агриколь, Сенс, БВР, Райф, с огр. - Изи, Спорт, Юнекс, GlobusPlus
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