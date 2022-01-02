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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лип, 2023 20:13
pharus Приват невдалий банк для таких операцій і всюди вставляє свої комісії. Якщо безготівково, то краще з багатьох інших банків.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 00:18
pharus написав:
Подскажите пожалуйста, будет ли комиссия, если пополнять карту АТБ с Привата с КДВ, есть ли разница тянуть/толкать?
Пополнение АТБ = Зеленой.
Без комиссии - ориентируйтесь по таблице
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь
.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:17
FinTech написав:
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.
Але таблиці зараз не працюють.
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Arbitr
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:33
Arbitr написав: FinTech написав:
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.
Але таблиці зараз не працюють.
У меня тоже не открівается:
Не удается получить доступ к сайтуПроверьте, нет ли опечаток в имени хоста mustbe.ml
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:06
pharus написав: Arbitr написав: FinTech написав:
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь.
Але таблиці зараз не працюють.
У меня тоже не открівается:
Не удается получить доступ к сайтуПроверьте, нет ли опечаток в имени хоста mustbe.ml
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
автор збирає кошти на новий домен - виклав новину в гілці своїйviewtopic.php?p=5600628#p5600628
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greenozon
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:59
Та наче не збирає, а пропонує бажаючим долучитись 😀
Скоро вже має вирiшитися питання:viewtopic.php?p=5600777#p5600777
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FinTech
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Додано: Чет 20 лип, 2023 20:40
pharus написав: Arbitr написав: FinTech написав:
"P2P и СЭП по разным картам" вот здесь
.
Але таблиці зараз не працюють.
У меня тоже не открівается
Рано утром еще работало.
Вход свой/чужой - без комис.
Отправлять с того банка, где это бесплатно.
Это так навскидку:
Р2Р толкать - Пумб, Моно, БВР, Альфа Хамелеон, с огр. - Изи, Спорт, GlobusPlus
Р2Р тянуть - Моно, Альфа Хамелеон, с огр. - Изи
СЭП - Укрсиб Нью, Моно, Кредо, Агриколь, Сенс, БВР, Райф, с огр. - Изи, Спорт, Юнекс, GlobusPlus
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Додано: Чет 27 лип, 2023 20:08
Сьогодні сталося диво А-банк підвищив мені кредитний ліміт. Правда вчора я вивів карту в плюс. Але в 5 разів підняв, скільки просив. До того вперто відмовляв.
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pavyak
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:24
pavyak написав:
Але в 5 разів підняв, скільки просив
а який метод прохання ви застосовували
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